Não normalizem absurdos

Dias atrás, a tenente porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo dava uma entrevista sobre o resgate dos corpos do trágico acidente aéreo que vitimou 62 pessoas na cidade de Vinhedo. A profissional estava lá no local da tragédia diante de um grupo de jornalistas anunciando “com alegria” — palavras dela — que o último corpo havia sido recolhido e que estava concluída a missão de encaminhar todas as vítimas para serem identificadas no IML. Durante todo o pronunciamento, contrastando com o pesar que a situação exigia, a tenente demonstrava no semblante um misto de euforia e de contentamento.