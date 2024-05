Há 30 dias o Rio Grande do Sul literalmente mergulhou num pesadelo, mas agora começam os sinais de reconstrução. E agora é a hora de ouvir os técnicos, ou seja, as pessoas que realmente sabem resolver problemas na prática em vez de ficar só na teoria. Não é o momento de cozinhar em fogo brando esse caldo confuso de políticos, militantes, blogueiros, influencers, interesseiros, apadrinhados incompetentes, trambiqueiros, teóricos de gabinete, falsos profetas da inovação, gurus aproveitadores, pseudocientistas e pseudointelectuais, como se disso realmente pudéssemos colher algum tipo de solução viável. A solução não está nesses grupos: a solução está no conhecimento técnico e na força de vontade do povo.