Entre as muitas falas e declarações absurdas de autoridades e políticos nos últimos dias, uma que me deixou absolutamente indignada foi a de Simone Tebet na última segunda-feira. A Ministra do Planejamento e do Orçamento do governo Lula disse o seguinte: “Não é que só vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul, o dinheiro vai chegar no tempo certo. Que não é agora, porque não tem nem o que liberar ainda porque nós não recebemos as demandas dos prefeitos”.