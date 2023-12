A situação caótica em torno dos contêineres da Codeca verificada neste último fim de semana convida a uma série de reflexões sobre o que está acontecendo com a coleta de lixo em Caxias do Sul. E esta análise não passa somente pela companhia responsável pelo recolhimento e pela prefeitura, mas inclui comunidade como um todo, pois há mais do que um responsável pelas tristes cenas que vimos.