Idoso morre em acidente na BR-392, em Roque Gonzales

Um idoso de 69 anos morreu na madrugada deste domingo (2) em uma colisão frontal no km 684 da BR-392, em Roque Gonzales, no noroeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um automóvel Astra com placas de Roque Gonzales e um Ford/Courier com placas de São Luiz Gonzaga.