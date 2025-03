Operação Balada Segura apreende 21 CNHs e recolhe quatro veículos em Passo Fundo

Na madrugada deste domingo (9), a Guarda Municipal de Trânsito, em conjunto com o Grupo de Operações de Trânsito e o apoio da Brigada Militar, realizou mais uma edição da Operação Balada Segura em Passo Fundo, no norte gaúcho. As ações ocorreram na Rua General Canabarro, na região central do município, e resultaram em números expressivos de fiscalização e autuações.