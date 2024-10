RS-324 Notícia

Gêmeos de 17 anos morrem em acidente no norte do RS: "tinham todo o futuro pela frente", lamenta professora

Eles eram de Passo Fundo e estavam no carro com outras duas pessoas. O condutor, que ainda não foi identificado, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore

14/10/2024 - 12h05min Atualizada em 14/10/2024 - 12h14min