Homem morre ao capotar carro no norte do RS 

Um homem de 34 anos morreu depois de capotar o carro que dirigia em Nonoai, no norte gaúcho, no fim da tarde de domingo (23). O incidente foi por volta das 19h20min no km 22 da RS-406, próximo a ponte sobre o Rio Tigre.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo VW Gol ia no sentido Nonoai a Trindade do Sul quando invadiu a faixa contrária, saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore.

O condutor foi ejetado do veículo e encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Ele não teve a identidade divulgada até o momento.

As equipes de resgate encontraram o homem fora do automóvel com traumatismo cranioencefálico grave e em parada cardiorrespiratória.