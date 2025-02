Acidente de trânsito deixa três feridos em Palmeira das Missões 

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo (23) em Palmeira das Missões , no norte gaúcho.

Conforme o Corpo de Bombeiros, um veículo Polo do município de Pinhal foi atingido por caminhão na lateral ao invadir a pista contrária no km 3 da BR-468 por volta das 15h30min.

Com o impacto, o veículo de passeio subiu no gramado do trevo que dá acesso a Palmeira das Missões.