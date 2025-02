Jovem morre após perder controle de veículo e bater em árvores no noroeste do RS

Um jovem de 28 anos morreu na noite de sábado (22) após perder o controle de um Ford Focus e bater em árvores no quilômetro 127 da RS-342, em Ijuí, no noroeste do Estado. Ele foi identificado como Luiz Felipe Makoski.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente aconteceu por volta das 20h50min, nas proximidades de uma empresa, no sentido Ijuí/Cruz Alta.

Makoski perdeu o controle do automóvel e saiu da pista, por motivos ainda desconhecidos. Depois disso, chocou-se contra as árvores às margens da rodovia e foi ejetado, morrendo no local. Ele era o único ocupante do carro.