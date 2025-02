Três pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na RS-129, em Dois Lajeados

Quatro pessoas estavam dentro de veículo que sofreu acidente na RS-129. Polícia Civil / Divulgação

Três jovens morreram na tarde deste sábado (22) em um acidente na RS-129, em Dois Lajeados, na região norte do Rio Grande do Sul. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo em que eles estavam saiu da pista e chocou-se com uma árvore no quilômetro 115 da rodovia.

As vítimas foram identificadas como Julio Marcos Muniz, 22 anos, que conduzia o carro; Edilaine Albernaz, 24; e Luis Henrique de Oliveira, 19.

Uma quarta jovem, de 23 anos, ficou ferida e segue em atendimento no hospital.

Investigação e velórios

De acordo com o delegado Tiago Albuquerque, da Delegacia de Polícia de Guaporé, o veículo Ford Fiesta ainda será periciado. O motorista perdeu o controle do automóvel em uma curva, saiu da pista e bateu na árvore, que estava do outro lado da rodovia.

Edilaine e Luis Henrique eram um casal, enquanto Julio Marcos e a outra passageira que ficou ferida também namoravam. O grupo se deslocava para Guaporé após um churrasco. Ainda segundo a Polícia Civil, materiais para churrasco e bebidas alcoólicas foram encontrados no veículo.