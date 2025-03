Um caminhão que transportava óleo diesel na tarde deste sábado (1°) tombou na altura do km 33 da RS-480, por volta das 15h, em Erval Grande.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, é realizada a lavagem da pista por causa do derramamento da carga.

O motorista do veículo, de 30 anos, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de São Valentim pelo Corpo de Bombeiros Voluntários.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O trânsito ficou em meia pista no local.