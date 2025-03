Mulher que morreu atropelada depois de salvar filha é sepultada em Ijuí

Foi sepultada na manhã desta sexta-feira (28) em Ijuí , no noroeste do Estado, Carla Regina Acosta , 45 anos, que morreu depois de ficar três dias internada devido a atropelamento em Ibirubá.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ela foi atropelada por uma motocicleta por volta das 17h30min do último sábado (22) na Avenida Sete de Setembro, no centro da cidade.