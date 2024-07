Quatro pessoas morreram em um acidente entre carro e caminhão na BR-386, em Soledade, no norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre um Volkswagen Voyage, emplacado em Chapecó (SC) e um caminhão, com placas de Garibaldi (RS), aconteceu na madrugada deste sábado (20), por volta das 4h30min, no km 222.