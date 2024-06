Desde segunda-feira (17), pelo menos 15 ônibus do transporte público de Passo Fundo passaram pela instalação de equipamento para leitura do bilhete eletrônico. Os aparelhos ficam ao lado do cobrador e farão a validação do cartão de cada passageiro, liberando a passagem pela catraca. A previsão é que o sistema comece a funcionar em agosto.