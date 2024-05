Após nove dias sem trajetos até Porto Alegre, a Rodoviária de Passo Fundo passa a oferecer uma conexão com a Capital a partir desta segunda-feira (13). O ônibus parte de Carazinho e faz uma parada no terminal do município às 17h30min, todos os dias da semana. O trajeto vai por Soledade e passa por São José do Herval, Santa Cruz do Sul, Montenegro e Novo Hamburgo.