A aprovação unânime do projeto de lei nº 48/2023, na última terça-feira (9), na Assembleia do RS, deve ter impactos diretos à população dos bairros Cantares, São Sebastião, Fey e Alegre, de Carazinho, no norte gaúcho. O texto, que ainda depende da sanção do governador Eduardo Leite, permite a municipalização de um trecho de 2,31 quilômetros da RS-142, que hoje pertence ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).