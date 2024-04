Passo Fundo voltou a registrar furtos de cabos de energia elétrica. Dessa vez, parte da fiação foi levada do canteiro da Avenida Presidente Vargas, no bairro São Cristóvão, na noite de quinta-feira (11). Depois do delito, os suspeitos deixaram buracos no gramado, que foram percebidos na manhã desta sexta-feira (12).