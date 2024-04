Foram identificados os dois homens que morreram em um acidente entre dois caminhões na RS-324, em Ronda Alta, no norte do RS, na quinta-feira (4). Gregori Georgin, 37 anos, e Valdoir Bedin, 53 anos, conduziam os veículos que bateram de frente no km 115 da rodovia por volta das 17h. Ambos são moradores de Ronda Alta.