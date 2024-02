Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos na RS-324, em Marau, no norte do RS, na manhã desta quarta-feira (14), provocou a morte de uma pessoa. Colidiram no quilômetro 205 da rodovia um Onix e um caminhão, ambos com placas de Marau, uma Fiorino e um Virtus, com placas de Passo Fundo.