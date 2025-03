Polícia Civil investiga desaparecimento de mulher em Ijuí

Odete saiu de casa apenas com a roupa do corpo e levando documentos.

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Odete de Amaral , 47 anos. A moradora de Augusto Pestana , no noroeste do Estado, saiu de casa na manhã de quarta-feira (19), data em que completa 47 anos, e não foi vista desde então.

A filha disse que falou com a mãe por telefone por volta das 8h55min, informando que já estava na agência bancária .

O companheiro da mulher relatou que ela faz o percurso todos os meses para sacar o Bolsa Família em Ijuí e sempre retornava com o primeiro ônibus que faz a linha após o meio-dia. Dessa vez, porém, não voltou e não recebe ligações .

A mulher saiu de casa apenas com a roupa do corpo e levando documentos. Segundo o companheiro, no fim da tarde iriam comemorar o aniversário dela. A família deve auxiliar nas buscas ao longo dessa quinta-feira (20).