Monitor de escola acusado de estupro em São Luiz Gonzaga é suspeito de homicídio ocorrido em 2022 

O homem de 21 anos preso no início desta semana suspeito de estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo sexual, em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado, é suspeito de um homicídio ocorrido em 28 de fevereiro de 2022 no município.

Segundo informações do delegado Rogério Junges, responsável pelo caso na época, o acusado teria matado outro homem com golpes de faca, com o qual teria um possível relacionamento. Ainda segundo a polícia, o suspeito havia sido indiciado pelo crime, mas respondia em liberdade.

Conforme o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a denúncia a respeito do homicídio foi oferecida em 11 de novembro de 2024 e a primeira audiência já foi designada.

Preso na última segunda-feira (17), o homem é suspeito de estuprar dois alunos, de oito e nove anos, de uma escola municipal de São Luiz Gonzaga. Segundo a delegada responsável pelo caso, Tanea Regina Bratz, as investigações tiveram início em setembro de 2024.

Em depoimento à polícia, as crianças relataram que teriam conhecido o homem na instituição. Os abusos, porém, teriam sido cometidos fora do ambiente escolar.

Segundo a investigação da Polícia Civil, o homem filmava as crianças enquanto as violentava, e armazenava o conteúdo. Os meninos passam por acompanhamento psicossocial.

Em nota, a prefeitura de São Luiz Gonzaga disse que o homem tinha um contrato de trabalho vinculado ao Centro Integrado Empresa Escola (CIEE) e que teria sido exonerado do cargo em setembro do ano passado, na data do registro policial (confira nota abaixo).

Já o CIEE lamenta o ocorrido na escola municipal de São Luiz Gonzaga e afirma que o período de estágio do acusado ocorreu entre 6 de maio a 30 de setembro de 2024 (confira nota abaixo).

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SEMEDE), vem por meio da presente nota à imprensa esclarecer os fatos envolvendo um ex-monitor de escola que foi preso no último dia 17 de março acusado de estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo sexual.

Segundo a SEMEDE, o acusado foi contratado no ano de 2024 por meio do Centro Integrado Empresa Escola – CIEE, e exonerado do cargo no mês de setembro do ano passado, após a SEMEDE tomar conhecimento de uma ocorrência policial envolvendo o ex-monitor em um caso de estupro de vulnerável, no dia 30 de setembro de 2024. O contrato pelo CIEE previa o período de estágio do acusado de 6 de maio a 5 de novembro de 2024, sendo interrompido o estágio no dia 30 de setembro de 2024, na data do registro policial, com o encerramento do vínculo do ex-monitor.

Nesse intuito, diante de distorções veiculadas na imprensa, a Prefeitura Municipal esclarece que o ex-monitor não estava trabalhando em escola municipal na data do fato recente (17 de março), tendo sido exonerado no ano passado, tão logo o fato criminoso da época veio ao conhecimento do Poder Público Municipal.

Acerca da contratação do referido, a SEMEDE esclarece que a Prefeitura Municipal solicitava junto ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE a relação de estagiários para as funções de estágio remunerado, cuja seleção é realizada exclusivamente pelo CIEE, o qual encaminha a relação para a Prefeitura e suas secretarias visando à contratação.

Diante do fato gravíssimo ocorrido, a Prefeitura Municipal estará convocando uma reunião com os dirigentes da associação para cobrar critérios rigorosos para a seleção de estagiários, como a apresentação de alvará de folha corrida e outras certidões negativas criminais, a exemplo do que ocorre nos atos de nomeação e contratação de profissionais diretamente pelo Poder Público.

Da mesma forma, a Administração Municipal estará providenciando atos normativos para determinar a entidades e associações vinculadas à seleção de estagiários a obrigatoriedade da apresentação das devidas certidões criminais, com os mesmos critérios de seleção quando da admissibilidade de servidores estatutários, celetistas e cargos comissionados.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Luiz Gonzaga."

O que diz o CIEE-RS

"O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) tem longa tradição e o propósito de impulsionar a vida profissional de milhares de jovens por meio do estágio e da aprendizagem.

O CIEE-RS lamenta profundamente o ocorrido na escola municipal de São Luiz Gonzaga, no entanto, esclarece que o jovem suspeito pelos atos criminosos foi encaminhado para o estágio na prefeitura no período de 6 de maio de 2024 a 30 de setembro de 2024.