Homem coloca fogo em galpão no bairro Xangri-lá em Passo Fundo

Na manhã desta sexta-feira (21), um homem colocou fogo em um galpão localizado nos fundos de uma residência na Rua Butiá, bairro Xangri-Lá, em Passo Fundo, no norte do Estado.

O incêndio começou por volta das 11h e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que evitou que as chamas se espalhassem para outras residências próximas. Não houve feridos .

De acordo com vizinhos, o homem é morador da casa do mesmo terreno. Após incendiar o local, ele fugiu e não foi localizado até o momento. As motivações para o incêndio ainda não foram esclarecidas.