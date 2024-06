A Brigada Militar instaurou um inquérito Policial Militar para investigar a atuação de policiais militares após denúncia de agressão durante atendimento de uma ocorrência em Panambi, no noroeste do Estado. Dois homens e duas mulheres denunciam que foram agredidos sem motivo durante ação por volta das 20h do último sábado (1º), em um posto de combustíveis.