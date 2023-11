Um homem, de 54 anos, foi preso por tentativa de estupro em Soledade, no norte do RS, na noite de domingo (5). Segundo a Brigada Militar, policiais flagraram o suspeito arrastando uma mulher, que estava caída no chão e gritava por socorro, para dentro de uma praça, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Missões, por volta das 22h40min.