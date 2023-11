Um policial civil de 50 anos foi baleado pelas costas durante tentativa de roubo na noite de sábado (4) em São Leopoldo, no Vale do Sinos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava de folga e tinha saído do veículo que estava estacionado na Rua Albino Kempf, no bairro Rio dos Sinos, e logo após foi surpreendida por uma dupla armada, por volta das 20h30min.