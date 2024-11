A quadrilha suspeita de furtar oito caminhões em Santa Catarina entre 2023 e 2024 foi alvo de uma operação policial na manhã desta quinta-feira (28). A ação cumpriu dois mandados de prisão em São Leopoldo, no Vale do Sinos, e um em Laguna, em Santa Catarina. Além disso, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em ambas as cidades e em Estância Velha, também no Vale do Sinos.