Planalto deve declarar situação de emergência após aumento de casos de dengue

O município de Planalto , no norte gaúcho, está em alerta com o crescente número de casos de dengue e deve declarar situação de emergência ainda nesta terça-feira (22).

Desde janeiro foram confirmados 230 casos positivos de dengue , com outros 40 em investigação, segundo dados da prefeitura. O número já passa da metade do total registrado em todo o ano de 2024, quando foram contabilizados 430 ocorrências .

Diante disso, a prefeitura tem realizado bloqueios contra o Aedes aegypti desde dezembro nos bairros mais afetados. Atualmente, quatro agentes de endemias e 23 agentes de saúde atuam no combate ao mosquito, com ações de conscientização e visitas domiciliares.

— Estamos trabalhando nesse sentido, principalmente com a conscientização da população, que precisa limpar seus terrenos. Temos cerca de 4,5 mil residências no centro e bairros e não temos condições de visitar todas as casas — explicou Gnoatto.