A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul no início de maio não causou tantos prejuízos na Região Norte quanto em outros locais do estado, mas os impactos da enxurrada em pontes e rodovias têm dificultado o acesso de pacientes a insumos distribuídos pela Secretaria de Saúde do RS. Em Passo Fundo, fórmulas infantis não são distribuídas pela Farmácia Central desde o começo de maio.