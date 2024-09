Norte do RS Notícia

Ex-presidente Bolsonaro participa de comício com apoiadores na Arena Clube Comercial em Passo Fundo

Encontro aconteceu na noite desta sexta-feira (13) e seguiu com um jantar no Gran Palazzo Centro de Eventos. O retorno para Brasília está programado para ocorrer no começo da tarde de sábado (14)

13/09/2024 - 21h43min