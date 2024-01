Enquanto as águas de março não fecham o verão e o ano eleitoral oficialmente não toma às ruas, os partidos de Passo Fundo tratam de se articular nos bastidores. No entanto, o que vem chamando a atenção no processo pré-eleitoral deste ano é a grande influência das executivas estaduais nas decisões, mais uma demonstração que definitivamente as eleições de 2024 servirão de prévia para 2026. Além disso, o aval dos caciques partidários é fundamental para garantir fatias maiores na divisão do bolo do fundo eleitoral. Necessariamente isso não quer dizer que as executivas terão a palavra final nas decisões de nomes e coligações, já que questões locais são soberanas, mas sem dúvida, sem a concordância dos caciques nada irá para a frente, e se for, pode ser alterada... como aliás, já aconteceu em passado recente em Passo Fundo.