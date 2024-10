A energia impulsiona todas as atividades econômicas. A busca por mais produtividade e eficiência na geração, aliada a um menor impacto ambiental, são determinantes para o futuro. O incentivo e a busca por garantir a geração de energia a partir de fontes renováveis se amplia consideravelmente. No entanto, quem trabalha no setor percebe que o conceito de “energia renovável” ainda não é claro para todos.