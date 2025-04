Morre Luiz Decol, aos 76 anos

Morreu em 30 de março , aos 76 anos, Luiz Decol , em decorrência de insuficiência cardíaca. Natural de Vanini , no norte do Estado, nasceu em 28 de julho de 1948, filho de Alexandre Decol e Zelinda Tibola.

Família

Em 1971, conheceu Eroni, com quem construiu uma trajetória de parceria e amor. Juntos, criaram os cinco filhos – Delazir, Ronaldo, Odinei, Andrei e Anderson – e enfrentaram os desafios da vida com união e resiliência.

Com o passar dos anos, vieram os netos – Natália, Rafaela, Nádia, Raquel, Miguel Aylan, Fabrício, Fernanda, Henrique Luiz, Heloisa (já falecida), Valentina, Lorenzo e Andressa – e as bisnetas Isabela e Isis. Com todos mantinha laços afetuosos e gostava de brincar, rir e estar presente nos momentos simples do dia a dia, conta a família.