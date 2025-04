Bairros de Erechim enfrentam problemas no abastecimento de água

Falta de energia provocou desabastecimento, segundo companhia. Corsan / Divulgação

Pelo menos 20 bairros de Erechim, no norte do RS, enfrentam problemas de abastecimento de água na manhã deste domingo (27). Conforme Corsan/Aegea, o sistema de abastecimento nestes locais está em recuperação e apresentando oscilações ou baixa vazão na rede de água.

Conforme a companhia, o problema é decorrente de uma falta de energia na madrugada de sábado (26), que interrompeu a captação de água e danificou um transformador de luz que precisou ser substituído.

A produção de água só foi retomada à tarde, na Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), e no fim da tarde na ETA 1.

Thiaga Ta Lara, 40 anos, é morador do bairro Três Vendas. Ele conta que roupas e louças começaram a se acumular na manhã de sábado. Ele mora na casa com a esposa e uma filha de 13 anos.

— Não tem jeito. Ou tu prioriza beber água, ou fazer as coisas básicas, como lavar a roupa ou tomar um banho. Tenho um vizinho aqui do lado que tem um mercado e já gastou cerca de R$ 1 mil em galões para limpeza do local — disse o analista administrativo.

Louça acumulada na pia de morador do bairro Três Vendas. Thiago Ta Lara / Arquivo pessoal

Caminhões-pipa

De acordo com a Corsan/Aegea, seis caminhões-pipa carregados com água tratada em Gaurama, município próximo a Erechim, seguem auxiliando no abastecimento da cidade, injetando a água no sistema para acelerar a recuperação.

A previsão é que o serviço de abastecimento se normalize na tarde de domingo.

Em nota, a companhia disse que está permanentemente disponível nos canais de comunicação e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a empresa para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.

Já a prefeitura de Erechim manifestou, também em nota, "profunda insatisfação" (leia a íntegra abaixo).

Bairros com problemas no abastecimento:

Esperança

Ipiranga

União

Morro da Cegonha

São Caetano

Jaboticabal

Paiol Grande

Cotrel

Três Vendas

Presidente Vargas

Agrícola

Koller

Boa Vista

Frinape

Copas Verdes

Zimmer

Novo Horizonte

Dal Molin

Santa Catarina

Triângulo

Nota Prefeitura de Erechim:

"A Prefeitura de Erechim vem a público manifestar profunda insatisfação com a falta de água que atinge Erechim desde sexta-feira (25), afetando diretamente a população. A AEGEA/Corsan em um primeiro momento informou que o problema seria por falta de energia, que foi negado pela RGE, o que evidencia a irresponsabilidade da empresa que presta os serviços e os problemas técnicos, que já são recorrentes, mais uma vez se agravando no município.

A interrupção do fornecimento por mais de 24 horas em alguns bairros é inaceitável e desrespeitosa com os cidadãos que pagam regularmente por este serviço essencial.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Erechim, juntamente com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER), que já notificou e multou a AEGEA/Corsan diversas vezes, está tomando todas as medidas administrativas e jurídicas cabíveis para defender os interesses da população.