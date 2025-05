Governo federal entrega 50 toneladas de alimentos à Terra Indígena Guarita 

Ministra Sônia Guajajara e presidente da Conab, Edegar Pretto, oficializaram a liberação de R$ 500 mil em recursos federais para o primeiro PAA indígena do RS.

Em uma ação de combate à fome e valorização da agricultura indígena, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entregou neste sábado (26) as primeiras cestas básicas de um total de 50,4 toneladas de alimentos destinados à Terra Indígena Guarita , no noroeste gaúcho .

A iniciativa vai beneficiar diretamente 2,4 mil famílias Kaingang e Guarani , que receberão kits com 21 quilos de alimentos como arroz, feijão, macarrão, farinha, melado e óleo. O investimento total do governo federal nessa etapa é de R$ 306 mil.

Durante o evento, também foi assinado o projeto que libera R$ 500 mil para a Cooperativa Mista dos Povos Indígenas e Agricultores Familiares (Cooperfamiliar), de Tenente Portela, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Este será o primeiro PAA indígena do Rio Grande do Sul.