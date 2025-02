Luto Notícia

Morre Assunta Lovera, conhecida como Irmã Lurdete, aos 86 anos

Religiosa era natural de Casca, no norte do Estado. Especialista em contabilidade e pastoral da saúde, atuou em diversos hospitais do sul do Brasil, dedicando-se aos cuidados dos pacientes

13/02/2025 - 08h12min Compartilhar Compartilhar