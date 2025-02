Morre Dioneia Spanhol, aos 86 anos

Dioneia deixa duas filhas e dois netos. Vinícius Spanhol / Arquivo Pessoal

Dioneia Spanhol faleceu dia 17 de janeiro deste ano, aos 86 anos, em Getúlio Vargas, no norte do RS.

Filha de Ângelo Benvenute Bortoli (in memorian) e Zélide Bortoli (in memorian), Dioneia era natural de Veranópolis, Serra Gaúcha. Nasceu em 20 de dezembro de 1938.

Casou-se, em 1966, com Valsir Spanhol (in memorian), em sua cidade natal. Desta união nasceram as filhas Luciane Spanhol Bordignon e Leandra Spanhol Karpinski, as quais casaram-se com Sérgio Bordignon e Glademir Karpinski, tendo os netos Vinícius Spanhol Bordignon e Glademir Karpinski Júnior.

Ao longo de sua vida, Dioneia e seu amado esposo Valsir viveram em diversas cidades gaúchas, como Nova Prata, Paim Filho, Muçum e Getúlio Vargas – onde firmaram residência –, a fim de contribuir com a expansão do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). Nestes locais, Dioneia fez muitas amizades e contribuiu ativamente para o desenvolvimento educacional e o bem-estar social da comunidade, fato que ela muito se orgulhava.

Muito carinhosa e preocupada com aqueles que amava, Dioneia sempre recebia visitas de parentes, amigos e vizinhos com um chimarrão e um sorriso no rosto. Adorava conversar sobre a vida e sobre os acontecimentos na cidade, no Estado e no país. Ensinava muitas palavras e frases no dialeto italiano. Também apreciava trabalhos no campo, cultivando, juntamente ao seu esposo, uma variedade de frutas e hortaliças em sua residência.

Amante dos animais, Dioneia possuía duas galinhas e duas cachorras de estimação, das quais cuidava com muito zelo e carinho. Gostava de assistir filmes nos streamings e de se comunicar com seus amigos e parentes nas redes sociais. Fazia inúmeros trabalhos artesanais, como crochê, tricô, enfeites de biscuit, alpargatas e enxovais de bebês, com os quais presenteava seus amigos e familiares.