Moradores relatam esgoto a céu aberto após problemas em tubulação do presídio de Passo Fundo

Moradores da Rua Adrianópolis, no bairro São Luiz Gonzaga , em Passo Fundo, reclamam do mau cheiro e de transtornos causados por problemas nas tubulações ligadas ao Presídio Regional.

A situação começou em outubro, depois de obra de canalização da Corsan para escoar e tratar o esgoto da casa prisional , que fica perto das residências. A rede do presídio teria sido prejudicada pelo despejo de resíduos sólidos das galerias dos detentos , como roupas, pedaços de colchão, tecidos e garrafas pet.

— Essa última vez que estourou tive que sair de casa. Fui dormir na casa dos meus filhos porque não dava. E era a noite inteira uma cachoeira debaixo do meu porão. Não tinha como voltar. Como vou fazer coisas básicas, como almoçar, com aquele cheiro? — relata a aposentada.

Marli precisou sair de casa depois que teve a garagem tomada pelo esgoto: "Como vou ficar com esse cheiro?".

De acordo com os moradores, as obras da Corsan devem ligar a maioria das casas com o sistema de tratamento de esgoto — o que não havia antes. Porém, segundo os moradores, os canos instalados não comportam a vazão e ocasionam rompimentos frequentes.