Festa Campeira da 7ª Região Tradicionalista classifica competidores para evento estadual: confira os vencedores

Tiro de laço terá representantes da 7ª RT em Santa Cruz do Sul. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A Festa Campeira de Passo Fundo terminou no domingo (19) com os vencedores classificados para a 35ª Festa Campeira do RS, que acontece em março em Santa Cruz do Sul.

Desde quinta-feira (16), 800 competidores de 41 municípios que pertencem à 7ª Região Tradicionalista (RT) participaram das provas no Parque da Roselândia. No domingo foram conhecidos os vencedores (confira a lista abaixo). Com bailes e shows como Mano Lima, o evento foi considerado um sucesso pelo coordenador da 7ª RT, Verceli de Oliveira.

— A nossa Festa Campeira Regional 2025, da 7ª Região Tradicionalista, foi uma das maiores da nossa história dos Rodeios de Passo Fundo e região. Foram centenas de pessoas que participaram de todas as atividades, com disputas saudáveis, limpas e mantendo a camaradagem entre todos os companheiros gaúchos e as prendas que participaram — destacou.

Segundo ele, passaram pelo parque em torno de três mil pessoas em cada um dos quatro dias de evento. Entre as atrações, teve a inauguração da Arena Vaca Parada, que, segundo o coordenador, é a primeira do Rio Grande do Sul.

— A gente só colheu os frutos de agradecimentos, desde a parte da praça da alimentação até aos serviços prestados pelos companheiros que fizeram parte da comissão, então foi atingido o objetivo de fazer uma grande festa — finalizou Verceli.

Leia Mais Eterno Gildinho: relembre cinco músicas escritas pelo fundador da banda Os Monarcas

Confira os vencedores da Festa Campeira de Passo Fundo

Vaqueano: Waimelidos Santos (Gaúchos de Passo Fundo)

Veterano: José Silveira (Miguel Serrano)

Capataz: Vagner Soares (Taura Brasino)

Patrão: Rodrigo Moretto (Porteira da Coxilha)

Guri: Cristian Cavalheiro (Marcas de Casco)

Guri: Vitor Rafael de Freitas (Unidos pela Tradição)

Piá: Lourenço Freitas (Sebastião Ávila)

Piá: Natan Almeida da Silva (CTG Nego Goulart)

Menina: Luiza Vitória (Unidos pela Tradição)

Guria: Vitória Brito (Estância do Lago)

Rapaz: Cauã Müller (Estância do Lago)

Rapaz: Nicolas Luvisa (Porteira da Coxilha)

Prenda: Isadora Souza (Estância do Lago)

Prenda: Luana Cavalheiro (Eduardo Müller)

Categoria Pai e Filho: Jones da Silva e Mateus Barulho

Irmãos: Otávio e Israel Freitas (Sebastião Ávila)

Geração: Antônio, Rodrigo e Lincon Silveira

Laço Seleção

Israel de Freitas Otávio de Freitas Ademir de Lima Ademar de Lima Gilbras Veloso Tobias de Lima Ales dos Santos Tiago Soares Eleandro Bertão Daniel Machado

Vaca parada

Categoria Prendinha

Isabele Dias

Nathali de Walle

Valentina de Freitas

Sophia Marcon

Categoria Piazito

Davi da Luz

Kevin dos Santos

Luiz Vanderlei

Lorenzo de Freitas

Categoria Piazinho

Iago dos Santos

Pedro Artur

Armando Lago Neto

Felipe Burgel

Categoria Bonequinha

Ariele Ribeiro

Bianca de Brito

Ellen Backes

Cecília Bruneto