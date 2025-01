Eterno Gildinho: relembre cinco música escritas pelo fundador da banda Os Monarcas

Nésio Alves Corrêa, o Gildinho, morreu no sábado (11). Divulgação / Divulgação

Imortalizado como uma das vozes que ajudou a perpetuar as tradições musicais do Rio Grande do Sul, Nésio Alves Corrêa, o Gildinho, marcou a carreira e o coração dos gaúchos com composições como Erechim, História e Canto e De Bota Nova. O fundador da banda Os Monarcas morreu no dia 11 de janeiro, aos 82 anos, vítima de câncer.

Nascido em 18 de janeiro de 1942 em Soledade, no norte gaúcho, Gildinho completaria 83 anos no último sábado (18). Com 50 discos gravados, além de prêmios como o Prêmio Açorianos e a Medalha do Mérito Farroupilha, o músico se destacou pela sua voz marcante e pelo carisma. Mesmo durante o tratamento da doença, ele seguia nos palcos ao lado dos companheiros de grupo.

Criado em 1972, o grupo Os Monarcas iniciou com a dupla formada por Gildinho e seu irmão Francisco Alves Corrêa, o Chiquito. Com o passar dos anos, a banda foi crescendo e ganhando novos integrantes como os músicos João Argenir dos Santos, Luiz Carlos Lanfredi e Nelson Falkembach.

Com a saída de Chiquito, uniram-se ao grupo o vocalista Ivan Vargas e Leonir Vargas. Em 1992, a banda recebia Francisco de Assis Brasil, o Chico Brasil, premiado instrumentista de gaita-ponto, e em 1999 o percussionista Vanclei da Rocha.

Para relembrar a história de Gildinho, GZH Passo Fundo separou cinco clássicos que o músico ajudou a compor em vida. Confira abaixo.

De Bota Nova

Composição de Gildinho e Rico Baschera, um dos fundadores do Grupo Manotaço, no ano de 1988, e Grupo Tarumã, no início dos anos 2000.

Viuvinha

Nésio Alves Corrêa compôs Viuvinha em parceria com Aldo Corso. A música faz parte do álbum A Missão do Gaiteiro lançado por Gildinho em 2021.

Erechim, história e canto

A música, de autoria de Gildinho com Leonardo e gravada pelos Monarcas, se tornou um hino para Erechim e um marco para o grupo.

Coração de Gaiteiro

Coração de Gaiteiro também faz parte do álbum A Missão do Gaiteiro. A composição da canção teve a parceria de Mario Nêne.

Vida de Cantador