Em uma ação conjunta da Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), duas operações resultaram no resgate de 13 pássaros silvestres mantidos em cativeiro ilegal em Passo Fundo, no norte gaúcho. As intervenções ocorreram na quinta (26) e sexta-feira (27), dias 26 e 27 de setembro, após denúncias anônimas que alertaram as autoridades sobre a situação.