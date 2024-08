Carreira militar Notícia

Passo Fundo começa preparação para alistamento voluntário de mulheres a partir de 2025

Comandantes do Ministério da Defesa permitiram entrada no mês de junho em consenso. Hoje, mulheres só podem entrar via concurso público em áreas específicas, como saúde e logística

09/08/2024 - 10h32min