Forças Armadas e polícias ajudaram a resgatar 71 mil gaúchos da enchente

Em 50 dias de atuação contra os efeitos das cheias no Rio Grande do Sul, as Forças Armadas, polícias e bombeiros ajudaram a resgatar 71 mil pessoas. Além disso, realizaram 37 mil atendimentos médicos, instalaram 13 pontes e providenciaram 6,5 mil ações de ajuda humanitária. Esses são destaques apresentados nesta terça-feira (18) pelo Comando Militar do Sul (CMS) do Exército, que coordena a Operação Taquari 2 e centraliza até agora uma força-tarefa composta por 34 mil militares, policiais e agentes públicos de diversas esferas.