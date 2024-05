Desde os primeiros indícios da gravidade das enchentes que já prejudicam ao menos 86% do Rio Grande do Sul, uma rede de apoio passou a ajudar nas buscas por desaparecidos e no envio de donativos aos mais atingidos. Entre forças de segurança e voluntários, há pessoas de estados e países vizinhos na linha de frente dos resgates e envios de donativos.