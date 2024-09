A cidade de Passo Fundo, no norte gaúcho, passou por mudanças bruscas de temperatura no mês de agosto, durante a chamada "gangorra térmica". Em poucos dias, temperaturas foram de 28°C a 3°C. Essa oscilação, característica das mudanças sazonais, pode impactar significativamente a saúde, especialmente de pessoas com condições alérgicas ou respiratórias.