A Justiça gaúcha condenou, na segunda-feira (26), um homem de 53 anos à prisão por tentativa de homicídio em São José do Ouro, no norte do Estado. O crime aconteceu em 2012, ano de eleições municipais, quando o acusado atirou contra um outro homem por divergência política. Ele foi sentenciado a oito anos de prisão em regime fechado, inicialmente.