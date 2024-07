Neste domingo (7), o Corpo de Bombeiros de Panambi entra no terceiro dia de buscas por um homem que desapareceu em Condor, cidade de 6,4 mil habitantes na Região Noroeste. Eifraim Amaral Leal, 38 anos, saiu para pescar no interior do município na última quarta-feira (3) e não foi mais visto.