A Rodoviária de Passo Fundo ampliou as opções de linhas à Serra e Porto Alegre. Agora, há pelo menos três linhas disponíveis para a Capital, duas a mais que em 18 de maio, quando o terminal retomou as viagens diretas após as enchentes que causaram mortes e estragos em boa parte do Rio Grande do Sul. No caso da Serra, há três linhas diárias — duas para Veranópolis e uma para Caxias do Sul, via Vacaria.