Número de passageiros no aeroporto de Passo Fundo sobe mais de 30% após fechamento do Salgado Filho

Aumento do movimento é reflexo direto da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul e decisão do governo de ampliar malha aérea emergencial

21/06/2024 - 05h00min Atualizada em 21/06/2024 - 09h04min