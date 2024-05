A Rodoviária Intermunicipal de Erechim, no norte do RS, passou a operar em novo endereço. O novo espaço mudou-se para um prédio ao lado da Rodoviária Interestadual, na Rua Comendador José Duch. O local fica em frente à antiga área do terminal, na Rua Sergipe, ambos no centro da cidade.